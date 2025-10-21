Haberler

FETÖ/PDY Üyesi N.D. Çanakkale'de Yakalandı
Çanakkale'de düzenlenen operasyonla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan N.D. tutuklandı.

ÇANAKKALE'de 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan N.D., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan N.D. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
