FETÖ/PDY Üyesi N.D. Çanakkale'de Yakalandı
Çanakkale'de düzenlenen operasyonla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan N.D. tutuklandı.
ÇANAKKALE'de 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan N.D., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan N.D. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel