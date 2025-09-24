Haberler

FETÖ/PDY Üyesi İhraç Astsubay Adana'da Yakalandı

FETÖ/PDY Üyesi İhraç Astsubay Adana'da Yakalandı
Adana'da FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ordudan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan astsubay Hüseyin K., saklandığı apartmanda yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Hüseyin K. adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç astsubay Hüseyin K. (38), saklandığı apartman dairesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, astsubay olarak görev yaparken FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ordudan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hüseyin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Çukurova ilçesinde saklandığını tespit eden ekipler, apartman dairesine yaptığı baskında Hüseyin K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin K. önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
