Haberler

FETÖ/PDY üyesi H.O. Yalova'da Yakalandı

FETÖ/PDY üyesi H.O. Yalova'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi H.O., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

YALOVA'da, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi H.O., jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY üyesi H.O.'nun Yalova'da olduğu bilgisine ulaştı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kocaeli Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?

Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.