FETÖ/PDY Üyesi Emniyet Müdürü Kayseri'de Yakalandı

HATAY'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç emniyet müdürü, Kayseri'de jandarma ekiplerince yakalandı.

HATAY'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç emniyet müdürü, Kayseri'de jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesindeki adreste olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. ?