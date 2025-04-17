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FETÖ/PDY Üyeliğinden Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.B. yakalandı ve cezaevine konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan polislikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.B'yi (38) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, suçunun yüzüne okunmasının ardından cezaevine konuldu.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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