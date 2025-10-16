FETÖ/PDY Üyeliğinden Aranan Astsubay Yakalandı
Kayseri'de, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan astsubay S.Ç.K., düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay S.Ç.K. (32), yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay S.Ç.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel