FETÖ/PDY üyeleriyle suç içerikli paylaşım yapan kişi tutuklandı

Orkun Doğuş Dülgeroğlu, FETÖ/PDY üyeleri Cevheri Güven ve Veysi Özer ile birlikte kamu kurumları ve yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

FETÖ/PDY mensubu Cevheri Güven ve sosyal medyada 'Vartolu' olarak tanınan Veysi Özer ile birlikte sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlarda bulunduğu iddia edilen Orkun Doğuş Dülgeroğlu 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan tutuklandı.

FETÖ/PDY mensubu Cevheri Güven ve sosyal medyada 'Vartolu' olarak tanınan Veysi Özer ile birlikte sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlarda bulunduğu iddiası üzerine Orkun Doğuş Dülgeroğlu gözaltına alınmıştı. Dülgeroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Orkun Doğuş Dülgeroğlu 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.