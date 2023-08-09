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FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Manisa'da Yakalandı

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FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Balıkesir İlamat İnfaz Bürosunun hüküm kararı verdiği M. K. isimli şahıs Manisa'da yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması dahilinde Balıkesir İlamat İnfaz Bürosunun hakkında 6 yıl 3 ay hüküm kararı verdiği M. K. isimli şahıs Manisa'da yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları dahilinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hakkında Balıkesir İlamat İnfaz bürosunca 6 yıl 3 ay hüküm kararı bulunan M. K. isimli şahıs Manisa'da yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan işlemlerin ardından M.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Manisa Güncel Haberler

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