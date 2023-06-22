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FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi E.G. tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi E.G., tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından, dün, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi E.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen E.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

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