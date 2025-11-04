FETÖ/PDY Soruşturmasında 19 Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji,Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüphelinin, 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; hakkında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.I·.A isimli şüphelinin dijital materyallerinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 134. maddesi kapsamında MİT Başkanlığınca usülüne uygun olarak yapılan şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüphelinin, 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."