FETÖ/PDY Soruşturmasında 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Eş zamanlı operasyonlar ile şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takiplerle elde edilen deliller ile dosyaya kazandırılan diğer deliller sonucunda terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen toplam 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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