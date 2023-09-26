FETÖ/PDY Soruşturması Yürütülen Kişileri Dolandıranlara Operasyon

Özden ATİK /İSTANBUL, HAKLARINDA FETÖ/PDY soruşturması yürütülen kişilerin dosyalarını takipsizlik, beraat etme, Yargıtay'dan hüküm kesinleşmeden kapatma vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendi. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen kişileri takipsizlik, beraat etme, Yargıtay'dan hüküm kesinleşmeden kapatma vaadiyle dolandıran şüphelileri tespit etti.

İKİ İLDE OPERASYON

Bu kapsamda haklarında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen şahısların dosyalarını takipsizlik, beraat etme, Yargıtay'dan hüküm kesinleşmeden kapatma vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen aralarında 2'si istifa etmiş eski hakim, 1'i ihraç maliye bakanlığı personeli, 1'i özel sektör çalışanı olan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 şüphelinin cezaevinde olduğu anlaşılırken 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HER BİR KARAR İÇİN FARKLI FİYAT TARİFESİ

Şüphelilerin dijital materyallerine yönelik inceleme de yapıldı. İncelemelerde takipsizlik, beraat, tahliye olmak üzere her adli sonuç için farklı meblağlarda aracı şahıslar vasıtasıyla fiyat tarifesi uygulayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.