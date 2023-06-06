FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheliye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY tarafından takip altına alınan ve Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapılan kodlamalar hakkında 4'ü avukat olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.