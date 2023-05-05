FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 Mayıs'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 'Signal' isimli uygulama üzerinden haberleştikleri belirlenen aralarında 2'si meslekten ihraç edilmiş öğretmen olmak üzere 14 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 9 bin 417 Amerikan Doları, 152 bin TL, yaklaşık olarak 95 bin TL değerinde altın ele geçirilmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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