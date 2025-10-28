FETÖ/PDY Operasyonunda 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında örgüte üye olduklarına dair delil bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, haklarında örgüt üyeliğine dair itirafçı beyanları bulunduğu, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta veri kaydı olduğu, Bank Asya'da hesapları olduğu ve bu hesaplarda artış belirlendiği, ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak kullanılan ardışık arama kayıtları olduğu tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 22 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.