İzmir Merkezli Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Emniyet 'mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Eş zamanlı operasyonla 10 şüpheli yakalandı, firari 4 kişi için çalışmalar sürüyor.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Emniyet "mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bunlardan 10'u yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün Emniyet "mahrem yapılanması" içinde hücre yöneticisi oldukları tespit edilen 14 şüpheliye yönelik İzmir ve ilçeleri ile iki şehirde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

