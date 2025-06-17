FETÖ/PDY Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon, kara kuvvetlerine yönelik yapılanmalara yönelik gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 10 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; daha önce ihraç edilmiş/ilişiği kesilmiş, 2'si albay, 1'i binbaşı, 1'i astsubay ve 6'sı askeri öğrenci olmak üzere toplam 10 şüphelinin, 17 Haziran 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin halen 7'si gözaltına alınmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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