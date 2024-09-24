Üye Girişi
Haberler

FETÖ/PDY'nin TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 12 Gözaltı

FETÖ/PDY'nin TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 12 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, 11 ilde gerçekleştirildi ve muvazzaf askerler ile askeri okul öğrencileri de yer alıyor.

İZMİR merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt üyelerine dair itirafçı ifadesi ve ardışık aranma gibi delillerle şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığında görevli 7'si muvazzaf asker olduğu ayrıca darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu belirlendi. Toplam 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin de arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnsan Hakları Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Terör Hukuk İzmir TSK

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi

Kadın polisi şehit eden suç makinesi PİTON 82'nin üyesi çıktı

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak

CHP'nin İmamoğlu planı hazır! Siyasi yasak gelirse resmen ilan edecekler
Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 24 EYLÜL! Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde katil kim? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölüm neler oldu? Real Madrid- Alaves maçı ne zaman? Real Madrid- Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City- Watford maçı ne zaman? Manchester City- Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 24 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam (23 Eylül) MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });