FETÖ/PDY'nin sözde mahrem imamları hakkında gözaltı kararı (2) - Haberler

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FETÖ/PDY'nin sözde mahrem imamları hakkında gözaltı kararı (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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FETÖ/PDY'nin sözde mahrem imamları hakkında gözaltı kararı (2)

11 KİŞİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması kapsamında askerlerden sorumlu 'mahrem imam'lara yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması kapsamında askerlerden sorumlu 'mahrem imam'lara yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

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