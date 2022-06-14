FETÖ/PDY'nin sözde mahrem imamları hakkında gözaltı kararı (2)
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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11 KİŞİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması kapsamında askerlerden sorumlu 'mahrem imam'lara yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
İzmir merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması kapsamında askerlerden sorumlu 'mahrem imam'lara yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel