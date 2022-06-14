FETÖ/PDY'nin sözde mahrem imamları hakkında gözaltı kararı (2) 11 KİŞİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması kapsamında askerlerden sorumlu 'mahrem imam'lara yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. 11 KİŞİ GÖZALTINDA İzmir merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması kapsamında askerlerden sorumlu 'mahrem imam'lara yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tolga TAHÇI/ İZMİR, Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel İzmir TSK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› FETÖ/PDY'nin sözde mahrem imamları hakkında gözaltı kararı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.