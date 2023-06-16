FETÖ/PDY'nin Orta Asya sorumlusu 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı

MİT tarafından Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Orhan İnandı ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından karar öncesi sanık İnandı'ya söz verdi. ByLock programı kullanmadığını iddia eden sanık İnandı, bugüne kadar çalıştığı eğitim kurumlarının terörle bağlantısının bulunmadığını söyledi. Kırgızistan vatandaşı olduğunu, kanun dışı bir şey yapmadığını belirten İnandı, "Tanıkların hepsi benim illegal bir şey yaptığıma dair bir beyanda bulunmadı. Kırgızistan'da herkes beni tanır, oranın vatandaşıyım ben. Kanun dışı hiçbir şey yapmadım. Kullandığım iddia edilen ByLock programını kesinlikle kabul etmiyorum. Varsa böyle bir uygulama iddia makamını bunu ispatlamaya davet ediyorum. Ben madem suçluydum siz Interpol'e neden başvurmadınız? Niçin ben Interpol üzerinden getirilmedim. Hiçbir yasa dışı eylemde bulunmadım. Türkiye'de okuduğum ve çalıştığım yıllarda yasal olmayan hiçbir faaliyette bulunmadım. Ülkemizi sevdiğimiz için bugün buradayım ama bundan gurur duyuyorum" dedi.

"Ben ne yaptıysam ülkem için yaptım"

Son sözünde suçsuz olduğunu ve yaptıklarını ülke için yaptığını iddia eden sanık İnandı, "Hayatım boyunca suç olabilecek hiçbir faaliyette bulunmadım. Ülkeme ve insanıma faydalı olmaktan başka hiçbir çalışmam olmadı. Ülke insanıma ve adalete olan inancımı kırmayacağınıza inanıyorum. Suçsuz yere yargılandığım için çok üzgünüm. Ben ne yaptıysam ülkem için yaptım, pişman değilim. Haksız, adaletsiz, hukuksuz yargılandığım bu mahkemeden tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İnandı hakkında 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezası verdi. - ANKARA