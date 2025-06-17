FETÖ/PDY'nin Mahrem Hizmetler Operasyonunda 7 Gözaltı

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Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda FETÖ/PDY'nin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; daha önce ilişiği kesilmiş 2'si albay, 1'i binbaşı, 1'i astsubay ve 6'sı askeri öğrenci olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin 7'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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