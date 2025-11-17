Haberler

FETÖ/PDY'nin 'Güncel Kadın' Yapılandırmasına Operasyon: 5 Tutuklama

FETÖ/PDY'nin 'Güncel Kadın' Yapılandırmasına Operasyon: 5 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin 'güncel kadın' yapılanmasına yönelik 16 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin 'güncel kadın' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'güncel kadın' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma; aralarında özel sektör çalışanı, ev kadını ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Eskişehir'in yanı sıra Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenirken; 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyallere ve Türk lirası ile dövize el konuldu. İşlemlerinin ardından gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilen 16 kadın şüpheliden 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol; 3'ü hakkında ise ev hapsi verildi. 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.