FETÖ/Pdy'nin Adalet Teşkilatı Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı vererek, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında çeşitli deliller elde edilen biri aktif görevde olmak üzere, toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.