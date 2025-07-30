FETÖ/Pdy'nin Adalet Teşkilatı Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı vererek, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında çeşitli deliller elde edilen biri aktif görevde olmak üzere, toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Cem Küçük'ün acı günü! Babası fındık bahçesinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.