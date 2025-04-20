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FETÖ/PDY Hükümlüsü Samsun'da Yakalandı

FETÖ/PDY Hükümlüsü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü 56 yaşındaki A.T. yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 56 yaşındaki A.T. yakalandı.

İşlemlerin ardından A.T, Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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