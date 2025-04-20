FETÖ/PDY Hükümlüsü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü 56 yaşındaki A.T. yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 56 yaşındaki A.T. yakalandı.
İşlemlerin ardından A.T, Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel