Ankara Merkezli Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı, 1 Tutuklama

(ANKARA) – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordinasyon halinde hareket edildi. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde "TSK mahrem hizmetleri" yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen, 2'si daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden bazılarının, daha önce "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmış olmalarına rağmen, başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin çözümlenmesi, teknik ve fiziki takip ile ifade ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda, iddianame tarihlerinden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

Bu sabah eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde ve örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 2 milyon 500 bin TL alacağı içerir senet, 173 bin 895 TL, 31 bin 960 ABD doları, 12 bin 865 avro, 91 gram altın, 1 tam ve 11 çeyrek altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 23 cep telefonu, 8 SIM kart, 7 CD, 12 flash bellek, 11 dizüstü bilgisayar, 3 harici disk, 2 tablet ve 3 hafıza kartına el konuldu.

Tüm şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma işlemleri tamamlanan 1 şüpheli sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 7 şüpheliye ilişkin adli işlemlerin sürdüğü, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesine devam edildiği bildirildi.