Üye Girişi
Haberler

FETÖ Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı

FETÖ Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin özenle planladıkları eleman kazandırma çabaları ve mali destek sağlama faaliyetleri de ortaya çıktı.

Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUl'da FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışmada, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren iki şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin sözde 'Büyük Bölge Talebe Mesulü' (BBTM) ve Kocaeli ilkokul, ortaokul sorumlusu Mehmet Avcı ile "Latif" kod adlı örgüt mensubu Serdar Aktürk'ün Esenyurt'ta bir evde saklandıkları bilgisine ulaşıldı. Firari olarak aranan FETÖ üyelerinin kaldıkları adreslere önceki gün düzenlenen operasyon düzenlendi. Avcı ve Aktürk gözaltına alındı.

ÖRGÜTE YENİ ELEMAN KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Elde edilen bilgilerden, örgütün hain darbe girişimi sonrasında faaliyetlerine ara vermeden devam ettiği anlaşıldı. Şüphelilerin, bu faaliyetler kapsamında mevcut örgüt mensupları ile irtibatlarını sürdürdükleri, adli işlem gören örgüt fertlerinin FETÖ ile bağlantılarını korumak veya finansal destek sağlamak amacıyla yakın takip altına aldıkları ve örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları belirtildi. Örgüt mensuplarının Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürülebilmesi amacıyla mali destek sağladıkları tespit edildi. Haklarında işlem yapılmış, cezaevinde bulunan, ya da cezaevinden çıkmış kişilere "yardım" adı altında marketlerden "hediye kartları" dağıttıkları da belirlendi. FETÖ'ye yeni eleman kazandırma arayışında oldukları belirlenen şüpheliler, şifreli mesajlaşma yazılımı "Signal" isimli uygulamayı kullandıkları öğrenildi.

YENİDEN YAPILANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Gözaltına alınan Mehmet Avcı'nın "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve Bylock'ta yoğun şekilde yazışmalarının olduğu öğrenildi. Ayrıca Avcı'nın, örgüt bünyesinde sözde Kocaeli ilkokul, ortaokul sorumlusu, lise mesulü ve "Büyük Bölge Talebe Mesulüö (BBTM) olarak örgüt içinde etkin rol aldığı, öğrenci evlerinde sohbet verdiği, onları polis ve askeri okul sınavlarına hazırlayan kişilerden olduğu ifade edildi. Şüphelinin Bankasya'da hesap artışı ve iltisaklı kurumda SGK kaydı da belirlendi. "Latif" kod adlı örgüt üyesinin de aynı ilçede düzenlenen operasyonda yakalandığı bildirildi. İki şüpheli de sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı

Silahını çıkarıp kafede oturan yaşlı adama kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.