FETÖ Operasyonunda Gözaltı Sayısı 247'ye Yükseldi

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İzmir'de FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 247 OLDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 247'ye yükseldi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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