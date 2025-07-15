FETÖ Operasyonunda Gözaltı Sayısı 247'ye Yükseldi
İzmir'de FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 247 OLDU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 247'ye yükseldi.
Kadir ÖZEN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel