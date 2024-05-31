FETÖ Operasyonunda Avukat Cübbesi Giydirilen Şüpheli Yakalandı

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, İSTANBUL'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Kübra A. isimli şüphelinin avukatı Ali A., şüpheli kadının kocası Mustafa A.'ya avukat cübbesi giydirerek eşlerin görüşmesini sağlamak istedi. Adliyedeki güvenlik görevlilerinin şüphe üzerine durdurup kimlik sorduğu Mustafa A. panik yapıp kimlik gösteremeyince yakalandı. Mustafa A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avukat cübbesi giyen Mustafa A.'nın adliye içindeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK ŞÜPHELENİP KİMLİK SORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler 10 Mayıs Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye götürülen şüphelilerin avukatları da yanlarında hazır bulundu. Şüphelilerden Kübra A.'nın avukatı Ali A., adliyeye yanında avukat olduğunu iddia ettiği bir kişiyle geldi. Şüphelilerin sorgulandığı 7. kata çıkan Ali A. ile yanında cübbeyle gezen kişiye güvenlik görevlileri kimlik sordu. Ali A., avukat kimliğini gösterirken yanındaki kişi kimliğini otoparkta unuttuğunu söyledi. Ali A. ve beraberindeki kişinin hareketlerinden şüphelenen güvenlik ekipleri durumu polise bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenliğin uyarısı üzerine Ali A.'yı ve yanındaki kişiyi sorgulayan polis, avukat cübbesi giydirilen kişinin gözaltına alınan şüphelilerden Kübra A.'nın eşi Mustafa A. olduğunu belirledi. Konuyla ilgili savcıya bilgi veren polis, savcının talimatı üzerine şüpheli Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mustafa A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan Mustafa A. ile ona avukat cübbesi giydirerek eşi Kübra A. ile görüştürmeye çalışan avukat Ali A.'nın adliyede içindeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.