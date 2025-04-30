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FETÖ Operasyonunda Aktif Doktorlar Gözaltına Alındı

FETÖ Operasyonunda Aktif Doktorlar Gözaltına Alındı
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İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda, FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olarak aktif doktor olduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, Tıpta Uzmanlık Sınavı'na hazırlanmak için düzenlenen kamplarda örgütle bağlantılı oldukları belirlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aktif olarak doktorluk yapan 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütünün oluşturduğu hücresel alanlarda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanma adı altında yapılan kamplara katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Haklarında daha önce itirafçı beyanları bulunan ve Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası hesap hareketleri olan 18 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların örgüt tarafından ders çalışma adı altında kendilerine ait yurtta hücresel olarak oluşturulan TUS kampına katıldıklarını belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aktif olarak doktorluk yapan 18 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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