FETÖ Operasyonunda 71 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, aktif kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarının da aralarında bulunduğu 71 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin FETÖ üyeliği ve örgütün gizli yapılanmasında görev aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Yerlikaya, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."