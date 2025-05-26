FETÖ Operasyonunda 61 Muvazzaf Asker Tutuklandı

FETÖ Operasyonunda 61 Muvazzaf Asker Tutuklandı
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İstanbul merkezli 36 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 61 muvazzaf asker tutuklandı. 62 şüpheliden sadece birine adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul merkezli 36 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 61 muvazzaf asker tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 62 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Nöbetçi hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 62 şüpheli muvazzaf askerden 61'inin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik 1 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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