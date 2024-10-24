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FETÖ Operasyonunda 15 Gözaltı, 4 Tutuklama

FETÖ Operasyonunda 15 Gözaltı, 4 Tutuklama
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İstanbul merkezli yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi etkin pişmanlıktan faydalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 kişiden 4'ü tutuklanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin ise etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Manisa ve Bursa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olurken alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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