FETÖ Operasyonunda 10 Aktif Emniyet Personeli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 14 ilde gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı.

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10'u aktif emniyet personeli 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü aktif emniyet personeli 21 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında ifade vermeleri sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 14 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u aktif emniyet personeli 13'ü tutuklama, biri "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 11 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Orman yangını giderek büyüyor! Köy kül oldu, görüntüler korkunç
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Maradona'nın maçını yöneten Türk hakem o anıyı ilk kez anlattı

Maradona'nın maçını yöneten Türk hakem o anıyı ilk kez anlattı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.