FETÖ'nün "emniyet mahrem imam yapılanması"na ilişkin Manisa'da yakalanan şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün "emniyet mahrem imam yapılanması"na yönelik Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle FETÖ'ye ilişkin 6 Ocak'ta Şehzadeler ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, terör örgütünde "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen Bülent Y. (50) ve eşi Emine Y. (46) yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Bülent Y. tutuklandı, eşi Emine Y. hakkında ise "ev hapsi" şartıyla adli kontrol kararı verildi.