FETÖ Operasyonu: 'Maydonoz Döner' İşletmesine Yönelik 24 Gözaltı

FETÖ Operasyonu: 'Maydonoz Döner' İşletmesine Yönelik 24 Gözaltı
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FETÖ Operasyonu: 'Maydonoz Döner' İşletmesine Yönelik 24 Gözaltı
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'Maydonoz Döner' işletmesine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi adliyeye sevk edilirken, delil olarak bilgisayar, cep telefonları ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

SAMSUN merkezli 3 ilde 'Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul'daki Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği 'Maydonoz Döner' işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayriresmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Samsun'da bulunan 'Maydonoz Döner' ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen 'Kral Döner' isimli işlemlere yönelik 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı' soruşturması yürütüldü.

MASAK raporuyla suça ilişkin para hareketleri ve suç faaliyetlerinin tespit edildiği, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Aramalarda bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ile 250 dolar ve 4 ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 7'si ise adliyeye sevk edildi. 14 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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