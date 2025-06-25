FETÖ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 3 şüpheli, Samsun, Şanlıurfa ve Sakarya'da gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik soruşturma yürütüldü.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt içinde bulunduklarına dair ifadeler bulunan 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Samsun, Şanlıurfa ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.Ö, S.Ş. ve A.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel