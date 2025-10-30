FETÖ Operasyonu: 22 Gözaltı, 20 Tutuklama Talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ekim'de gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'sinin tutuklanması talep edildi.
(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında 28 Ekim'de gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 28 Ekim'de İstanbul'un yanı sıra Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kocaeli, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak, İstanbul Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerden 20'sini tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
"Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanma talebiyle itirafçı olduğu öğrenilen 2 şüpheli ise savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüpheliler hakkında itirafçı beyanları bulunduğu, örgüt elebaşısının talimatının ardından Bank Asya hesaplarında artışa gittikleri ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan "ardışık arama" yöntemini kullandıkları yönünde tespitler bulunduğu belirtiliyor.