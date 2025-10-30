Haberler

FETÖ Operasyonu: 22 Gözaltı, 20 Tutuklama Talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ekim'de gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'sinin tutuklanması talep edildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında 28 Ekim'de gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 28 Ekim'de İstanbul'un yanı sıra Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kocaeli, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak, İstanbul Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerden 20'sini tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

"Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanma talebiyle itirafçı olduğu öğrenilen 2 şüpheli ise savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüpheliler hakkında itirafçı beyanları bulunduğu, örgüt elebaşısının talimatının ardından Bank Asya hesaplarında artışa gittikleri ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan "ardışık arama" yöntemini kullandıkları yönünde tespitler bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasındaki görüşme başladı

Türkiye'nin kilitlendiği zirve başladı! Gözler Beştepe'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.