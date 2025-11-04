Haberler

FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu. Operasyon, dijital materyal incelemeleri sonrasında gerçekleştirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT Başkanlığınca daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A'nın dijital materyallerindeki çözümleme işlemleri sonucunda, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden şifreli örgütsel yazışmaları tespit edilen, 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların gözaltına alınması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
