FETÖ Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda bir zanlı gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen S.A, kent merkezinde yakalanarak emniyete götürüldü.
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'yö yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, ByLock kullanıcısı ve FETÖ üyesi olma suçundan aranan S.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel