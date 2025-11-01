FETÖ Operasyonlarında 56 Şüpheli Yakalandı, 50'si Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda son iki haftada 31 ilde 56 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlar Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova illerinde gerçekleştirildi.

Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; "terör örgütünün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüklerinin, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kurduklarının, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini" bildirdi.

"56 şüpheliden 50'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor" diyen Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.