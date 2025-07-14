FETÖ Operasyonlarında 50 Şüpheli Yakalandı

FETÖ Operasyonlarında 50 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını ve 33'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar 20 ilde gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından son 2 haftada 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 33'ünün tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; son 2 haftada Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat'ta FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı. 'FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içinde faaliyet yürütmek', 'ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak', 'terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak' ve 'sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. 2025 yılındaki FETÖ operasyonlarımızda; 910 kişi tutuklandı, 1006'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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