FETÖ'nün Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 51 Gözaltı, 24 Tutuklama
İstanbul merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 51 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 26'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz'da, 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 50 şüpheli, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden şüphelilerden 24'ünü tutuklama, 26'sını ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte sorguları tamamlanan şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 26 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.