FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi - Haberler

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İnandı ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatına söz verdi.

Ardından tanık S.Ö'nün beyanının alınmasına geçildi.

S.Ö, bir dönem Kırgızistan'da savunma sanayi alanında ticaret yaptığını, 2015'te terörle irtibatı olduğu iddia edilerek, bu ülkede 12 milyon dolarına el konulduğunu belirtti.

Bunun duyulması üzerine Türkiye vatandaşı bir kişinin kendisine ulaşarak, bu sorununu Orhan İnandı aracılığıyla giderebileceğini söylediğini aktaran S.Ö, "Bu kişi bana, İnandı'nın istemesi halinde bir saat içinde el konulan paramın hesabıma geçeceğini söyledi. Bunun nasıl yapılacağını sorduğumda, parama el koyan bankanın müdürünün İnandı'nın tanıdığı olduğunu ancak bunun karşılığında FETÖ'nün Kırgızistan'daki vakıfına 5 milyon dolar yatırmam gerektiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Bu talebi kabul etmediğini dile getiren S.Ö, ilerleyen zamanlarda parasını yasal yollardan aldığını söyledi.

Kırgızistan'daki herkesin İnandı'yı "FETÖ'nün ülke imamı" olarak bildiğini belirten S.Ö, "O dönem Türkiye'den gidenler, İnandı'dan habersiz ticaret yapamazlardı. İnandı bir şekilde, oradaki Türkiye vatandaşlarının ticari faaliyetlerini hepsini biliyordu." ifadesini kullandı.

Tanık beyanına karşı söz verilen sanık İnandı da S.Ö'nün Kırgızistan'da bir dönem ticaret yaptığını bildiğini fakat iddia ettiği gibi başkaları üzerinden kendisinden para istemediğini savundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık İnandı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianame

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edildi.

İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen, ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında bilgi verdi.

İnandı, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da deşifre etti.