FETÖ'nün Sınav Usulsüzlüklerine Yönelik 13 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin adli yargı ve KPSS sınavlarındaki usulsüzlüklerine ilişkini 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyonlar, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmalar kapsamında 2008 ve 2011/1 Adli Yargı Sınavları ile 2010 KPSS'ye ilişkin çalışma yürütüldü. Yapılan ifade analizlerinde; sınavdan önce sınav sorularını aldığı-verdiği şeklinde haklarında beyan bulunan 8 ihraç kamu görevlisi, örgüt mensuplarınca KPSS'ye yönelik oluşturulan çalışma evlerinde kalan 1 aktif kamu çalışanı ve 1 özel sektör çalışanı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.

