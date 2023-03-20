FETÖ'nün 'sınav usulsüzlükleri' soruşturmasında 24 gözaltı kararı

2013 yılları arasında yapılan sınav usulsüzlüklerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının, 2011-2013 yılları arasında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Yabancı Dil Sınavı ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı usulsüzlükleri ile ilgili soruşturma yürütüldü. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; sınav sorularını alıp dağıttıklarına ilişkin deliller ve haklarında beyanlar bulunan 24 şüpheli tespit edildi. Örgüt evlerinde kaldığı ve örgütün mahrem imamları ile bağlantıları belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken; Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.