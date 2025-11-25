Haberler

FETÖ'nün Senegal'deki Medya Patronunun İadesi Şubatta Belirlenecek

Güncelleme:
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Senegal'deki yapılanmasında önemli bir rol oynayan medya patronu Madiambal Diagne'nin, Fransa'dan Senegal'e iade edilip edilmeyeceği şubat ayında netleşecek. Diagne, kara para aklama ve haksız zenginleşme suçlamalarıyla yargılanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Senegal'deki yapılanmasında kilit rol oynayan medya patronu ve iş adamı Madiambal Diagne'nin, kaçtığı Fransa'dan Senegal'e iade edilip edilmeyeceği şubatta netlik kazanacak.

Versailles Temyiz Mahkemesi, Senegal'de hakkında yürütülen mali soruşturmalar kapsamında yurt dışına çıkış yasağına rağmen Fransa'ya kaçmayı başaran Diagne'nin ülkesine iadesine ilişkin kararı 3 Şubat 2026'da açıklayacağını bildirdi.

Mahkeme, Senegal'den, Diagne'nin dosyasına ilişkin 23 Ocak 2026'ya kadar ek bilgi talebinde bulundu.

Dakar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Mali Suçlarla Mücadele Biriminin yürüttüğü soruşturmada Diagne, "kara para aklama" ve "kamu kaynaklarını kötüye kullanmak" ile suçlanıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall döneminde kamu ihalelerinden komisyon alarak yasa dışı fonlar elde etmekle suçlanan Diagne hakkında, resmi gelir beyanı ile sahip olduğu mal varlığı arasında orantısız bir fark bulunması nedeniyle "haksız zenginleşme" suçlaması da bulunuyor.

Dakar-Paris hattı gerilebilir

Senegal'in Interpol aracılığıyla hakkında kırmızı bülten çıkardığı Diagne, 21 Ekim'de Fransa'da kısa süreli gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Senegal'in Fransa'ya ilettiği iade talebinin incelenmesi için gereken 2 haftalık sürenin sonunda Diagne, 4 Kasım'da Versailles Temyiz Mahkemesinin Soruşturma Dairesi huzuruna çıkmıştı.

Duruşmada Diagne, hakkındaki soruşturmanın "siyasi bir hesaplaşma" olduğunu iddia etmişti.

Kendisini FETÖ okullarının temsilcisi olarak tanıtıyor

Diagne, hakkında başlatılan soruşturmanın yanı sıra Senegal'deki FETÖ yapılanmasıyla kurduğu yakın ilişkilerle tanınıyor.

FETÖ yapılanması, Senegal'deki okullarının Türkiye'ye devredilmesinin önüne geçmek için okul hisselerinin bir kısmını Diagne'ye devretmişti.

Diagne, o dönemki bağlantıları sayesinde Türkiye Maarif Vakfının (TMV) eğitim yetkisini geciktirmiş, aynı zamanda öğrenci velilerini TMV'yi protesto konusunda örgütlemeye çalışmıştı.

FETÖ'nün kiralayarak açtığı tüm okullar ya kapatıldı ya da TMV'ye devredildi ancak Diagne'nin hisselerinin bir kısmını aldığı 2 okul binasından oluşan Yavuz Selim Kampüsü'nün devri hala sağlanamadı.

Söz konusu kampüs ile herhangi bir resmi bağlantısı kalmamış gibi görünen Diagne'nin, 17 Nisan 2024'te, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'e gönderdiği mektupta, kendini "Yavuz Selim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı" olarak tanıtması dikkati çekmişti.

Diagne, mektupta Cumhurbaşkanı Faye'den söz konusu okulların "haklarının iadesini" isteyerek, "adaletsizliği düzeltmek" için harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.

FETÖ elebaşının cenazesine gitmişti

Gazetesinde Türkiye ve TMV'yi karalamaya yönelik haberlere de yer veren Diagne, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in New Jersey eyaletindeki cenaze törenine de katılmıştı.

Diagne, cenazeye ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gülen ile fotoğrafını paylaşarak, FETÖ elebaşının, ölümünden kısa süre önce yakın çevresine kendisinden bahsettiğini yazmıştı.

Paylaşımında, Gülen ile "çok derin kişisel ilişkileri" olduğunu belirten Diagne, kendisiyle sık sık Pensilvanya'da görüştüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
