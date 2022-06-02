FETÖ'nün 'Poyrazköy' kumpasında 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı - Haberler

FETÖ'nün Poyrazköy kumpasında firari eski savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de aralarında olduğu 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Öz ve Seçen'in 83 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ adına yapılan 'Poyrazköy' soruşturmasını yürüten dönemin özel yetkili savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Mehmet Berk ile hakimler Mehmet Ekinci ve Mehmet Karababa'nın da aralarında bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İntihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar ile örgütün operasyonlarında mağdur olan 92 kişi ve kuruluş, suçtan zarar gören sıfatıyla iddianamede yer aldı.

"OLMAYAN BİR ÖRGÜT ALGISI YARATTILAR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel