FETÖ'nün para transfercileri yakalandı

Denizli'de çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında illegal yollarla para transferi gerçekleştiren 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

Denizli'de "Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama" faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik güvenlik güçleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında ve ayrıca ülkemiz sınırları içerisinde illegal yollarla para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel