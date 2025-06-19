FETÖ'nün Öğrenci Yapılanmasına Operasyon: 5 Zanlı Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyede savcılığa çıkarılan 10 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 5'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 11 zanlının lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere örgütsel programlar düzenledikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin, örgütle irtibatlı ve iltisaklı ailelerin çocuklarının örgüte olan aidiyetlerini, kendileriyle ilgilenen kişilere bağlılıklarını artırmak için sinema, bowling, gezi, kamp gibi organizasyonlar düzenledikleri, öğrencilerin aileleri tarafından örgüt evine ya da sorumlusuna teslim edildikleri belirlenmişti.

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.