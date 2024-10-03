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FETÖ'nün Öğrenci Yapılanmasına Düzenlenen Operasyonda 13 Gözaltı

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Mersin merkezli 3 ilde FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Adana ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

FETÖ'nün Öğrenci Yapılanmasına Düzenlenen Operasyonda 13 Gözaltı
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel mersin Hukuk

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